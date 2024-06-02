Karabük'te Seçimin Yenilenmesi Sonucu İlk Kadın Muhtar Seçildi

Karabük'te seçimin yenilenmesinin ardından merkez ilçede muhtarlığı ilk kez kadın aday kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aydınlıkevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı'nın aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının bulunmadığı itirazı üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu kararıyla iptal edilen seçimler yenilendi.

Aydınlıkevler İlkokulu'nda kurulan 6 sandıkta 2 bin 110 kayıtlı seçmenden 1269'u oy kullandı. Seçimlerde 23 oy geçersiz sayıldı.

Mahalle muhtarlığı için seçime giren Fahri Bostancı'nın eşi Aysun Bostancı, 432 oy alarak merkez ilçenin ilk kadın muhtarı oldu.

Adaylardan Ertuğrul Akyol 363, Tuncay Karatağ 328 ve Ramazan Böyükdağdibi ise 123 oy aldı.

Mutluluğunu seçmenlerle paylaşan 50 yaşındaki Bostancı, AA muhabirine, Karabük merkezde ilk kadın muhtar seçildiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Gururluyum. Kadınlarımız her yerde var." dedi.