Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Ramazan Ö. idaresindeki 78 AAP 756 plakalı otomobil, Karabük-Eflani kara yolu Örencik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Hanife A. (82) ve Sezai A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Orhan Kuzu - Güncel Safranbolu Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.