Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Ramazan Ö. idaresindeki 78 AAP 756 plakalı otomobil, Karabük-Eflani kara yolu Örencik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Hanife A. (82) ve Sezai A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

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