Karabük'te şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı
Karabük-Ankara kara yolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, İ.Ş. idaresindeki otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İ.Ş. idaresindeki 34 SL 3762 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Organize Sanayi Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü İ.Ş. ile yolcular H.Ş, M.Ö.Ş. (9) ve H.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.