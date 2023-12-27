Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Sanayi Sitesinde Dorse Tamir Dükkanında Yangın Çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'te, Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bir dorse tamir dükkanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dükkanda kimsenin olmadığı öğrenildi.

KARABÜK'te, Cumayanı Sanayi Sitesi'nde bir dorse tamir dükkanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Karabük-Ankara D-755 karayolu üzerinde bulunan Cumayanı Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Dorse tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekiler, dükkandan çıkan dumanları fark ederek durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler hızla yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında dükkanda kimsenin olmadığı öğrenildi. Dükkanda hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabük Olay Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title