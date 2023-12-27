Karabük'te Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Karabük'ün merkeze bağlı Cumayanı Sanayi Sitesi'nde tır dorse tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Karabük'te sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Cumayanı Sanayi Sitesi'nde tır dorse tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenler, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, iş yerlerinde hasar oluştu.
Olay yeri inceleme ekipleri yangınla ilgili çalışma yaptı.