Karabük'te sanayi sitesinde atık yangını söndürüldü - Haberler

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Karabük'te sanayi sitesinde atık yangını söndürüldü

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te sanayi sitesinde atık yangını söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir sanayi sitesinde yanan atıklar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir sanayi sitesinde yanan atıklar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, otomobil lastikleri ve çeşitli atık maddeler henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Yangını fark eden iş yeri sahipleri, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, sanayi sitesindeki araçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Safranbolu Otomobil İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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