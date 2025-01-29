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Karabük'te Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Karabük'te Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
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Karabük'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 10 litre etil alkol ve çeşitli miktarlarda el yapımı içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kent merkezinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 litre etil alkol ve el yapımı 10,5 litre votka, 15,9 litre viski, 6 litre rakı ve 27 aroma verici kit ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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