Karabük'te sağanaktan zarar gören alanlarda onarım çalışması sürüyor

Karabük'te 21 Mayıs'ta etkili olan sağanağın ardından oluşan hasarlar onarılmaya çalışılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sağanak ve doludan etkilenen Ovacık ilçesinin Ganibeyler, Boyalı ve Güneysaz köylerini ziyaret eden Vali Fuat Gürel, su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gürel, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.