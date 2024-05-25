Üye Girişi
Haberler

Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yollarında temizlik çalışması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yaşanan sağanak yağışın ardından etkilenen köy yollarında temizlik çalışması gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi ekipleri, Şenler, Salmanlar, Demirciler ve Acıöz köylerinde yol temizleme ve genişletme çalışmaları yaptı.

Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yollarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen taşkınlara müdahale eden ekipler, sahada çalışmalarına aralıksız devam etti.

Ekipler, merkez ilçeye bağlı Şenler, Salmanlar, Demirciler ve Acıöz köylerinde, yol temizleme ve genişletme ile menfez giderlerini açma gibi birçok alanda çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Çevre Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title