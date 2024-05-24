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Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yolları ulaşıma açıldı

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Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Şenler, Salmanlar, Demirciler ve Acıöz köylerinde sağanak yağışın etkisiyle oluşan hasarlı yollar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Karabük'te sağanaktan etkilenen köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, dün akşam saatlerinde sağanaktan etkilenen merkez ilçeye bağlı Şenler, Salmanlar, Demirciler ve Acıöz köylerinde ekiplerin başlattığı çalışmaları inceledi.

Demirciler-Salmanlar grup yolunda, Şenler ve Acıöz köylerinde toplam 9 noktada çalışma gerçekleştiren ekipler, daha sonra köy yollarını ulaşıma açtı.

Çalışmalara, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Okan Kirman, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Recep Yalçın ve saha amiri Sezgin Malkoç da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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