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Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü

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Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te de sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sonrası kentin farklı noktalarında yollar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken polis ekipleri, olumsuzluklara karşı kontrollerini sürdürüyor.

Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te de sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sonrası kentin farklı noktalarında yollar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken polis ekipleri, olumsuzluklara karşı kontrollerini sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük Güncel Haberler

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