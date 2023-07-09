Karabük'te Sağanak Yağmur Sonrası Yollar Göle Döndü

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te de sağanak yağmur etkili oldu. Yağış sonrası kentin farklı noktalarında yollar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken polis ekipleri, olumsuzluklara karşı kontrollerini sürdürüyor.