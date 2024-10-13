Karabük'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Karabük'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı iş yerleri ve evlerin bodrum katları da su altında kaldı. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı ve bazı araçlar yolda kaldı.
Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.
Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı, bazı araçlar yolda kaldı.
Demir-çelik kavşağında biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.