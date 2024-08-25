Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Ovacık ilçesi Pürçükören köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle yola ağaç devrildi. Köy sakinleri ağacı traktör yardımıyla yoldan kaldırdı.

Merkez ve ilçelerde de aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.