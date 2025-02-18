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Karabük'te Sağanak ve Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Karabük şehir merkezinde sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Keltepe Kayak Merkezi ve yerel kara yollarında kar yağışı gözlemlendi.

Karabük şehir merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde görüldü.

Öte yandan şehir merkezinde de sağanak etkisini gösterdi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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