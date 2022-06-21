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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karabük Valiliği, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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