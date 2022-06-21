Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karabük Valiliği, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı. AA / Ahmet Özler - Güncel Eskipazar Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.