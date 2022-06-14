Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Sabah başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu. Ovacuma köyünde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Karabük Valiliği, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. AA / Ahmet Özler - Güncel Safranbolu Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.