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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Sabah başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.

Ovacuma köyünde yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Karabük Valiliği, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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