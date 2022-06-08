Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Sabah saatlerinde başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu.
Sağanak ve dolu nedeniyle İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
AA / Ahmet Özler - Güncel