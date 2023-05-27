Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karabük'te sağanak sonucu dereler taştı

Karabük'te sağanak sonucu dereler taştı

Güncel Haberler

Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak dolayısıyla dereler taştı, yollar su altında kaldı. İlçeye bağlı Bostancı köyü, Avdal ve Karagöz mahalleleri ile Halkevli ve Mülayim köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Derelerin taşması yüzünden çevredeki tarım arazileri, yollar ve köprüler suyla doldu. Karabük Valiliği, devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak dolayısıyla dereler taştı, yollar su altında kaldı.

İlçeye bağlı Bostancı köyü, Avdal ve Karagöz mahalleleri ile Halkevli ve Mülayim köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı.

Derelerin taşması yüzünden çevredeki tarım arazileri, yollar ve köprüler suyla doldu.???????

Karabük Valiliği, devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title