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Karabük'te Sağanak Sonrası Su Baskınları

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Karabük'te etkili olan sağanak sonrası birçok noktada su baskınları yaşandı. Alt geçitler suyla doldu, sürücüler trafikte güçlük yaşadı, apartmanlarda su baskınları meydana geldi.

KARABÜK'te etkili olan sağanak sonrası birçok noktada su baskınları yaşandı.

Saat 18.00 sıralarında başlayan gök gürültüsü ve sağanak Karabük ve Safranbolu'da etkili oldu. Karabük'te sağanak sonrası Zonguldak Caddesi'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Otomobiller alt geçitten güçlükle ilerlemeye çalıştı. İtfaiye ekipleri alt geçitteki suları boşaltmak için çalışma başlattı. Karabük ve Safranbolu'yu birbirine bağlayan kanyon köprüde oluşan su birikintileri sebebiyle de sürücüler trafikte ilerlemede güçlük yaşadı. Bazı apartmanların giriş katlarında su baskınları meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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