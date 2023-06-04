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Karabük'te sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

Karabük'te sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

Güncel Haberler

Karabük'te aniden bastıran sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı.

Karabük'te aniden bastıran sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanağın ardından merkeze bağlı Kahyalar köyü Pirinçlik Mahallesi'nde tarım arazilerinde su birikintisi oluştu.

Sağanak, sebze ekili bazı seralarda ve yollarda hasara yol açtı, bazı evlerin bahçelerinde su birikti. Bir kişinin evini ve ahırını su bastı.

Sağanağın ardından mahallede AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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