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Karabük'te sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, tarım arazilerini su bastı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, tarım arazilerini su bastı.

Önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanağın ardından Eskipazar Deresi'nin taşması sonucu su baskınları yaşandı.

Bazı ekili tarım arazilerinin su altında kaldığı bölgede, 2 köprü yıkıldı, içme suyu hattı zarar gördü.

Eskipazar Kaymakamlığı ve Eskipazar Belediyesi ekipleri, dere kenarları ve selin zarar verebileceği alanlarda önlemlerini artırdı.

Kepçeler ve iş makineleri de oluşabilecek taşkınlara karşın dere kenarlarında hazır bekletiliyor.

Özellikle Karahasanlar köyü ile Kayaköy mevkisinde, ekili alanların zarar gördüğü öğrenildi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eskipazar Karabük su Güncel Haberler

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