Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kent ve ilçelerinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı. Karabük-Safranbolu kara yolu Kireç Kuyusu mevkisinde su biriken yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Karabük-Ankara kara yolu Üçevler mevkisinde ise devrilen ağaçlar nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent ve ilçelerinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.
Karabük- Safranbolu kara yolu Kireç Kuyusu mevkisinde su biriken yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar uzun kuyruk oluşturdu.
Karabük- Ankara kara yolu Üçevler mevkisinde ise devrilen ağaçlar nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.???????