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Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu trafiğe kapatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Karabük- Zonguldak kara yolu trafiğe kapatıldı.

İlçede önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, Ibracak köyündeki kara yoluna zarar verdi.

Karayolları ekipleri, Yeşilköy mevkisinde bulunan barajın debisinin de artmasının ardından yaşanacak olumsuzluklara karşı yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Öte yandan, dün akşam Yenice merkezde kesilen elektrikler bugün itibarıyla yeniden verildi. Sağanak ilçe merkezindeki bazı bölgelerde elektrik hatlarına zarar vermiş, İnce Dere'nin taşmasının ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrikler tamamen kesilmişti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Zonguldak Hisarcık Karabük Yenice Güncel Haberler

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