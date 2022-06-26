Sağanak etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağanak etkili oluyor

AA - Orhan Kuzu - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yenice ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Atatürk Mahallesi mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapandı.

Heyelan riskine karşı bölgede önlem alan belediye ve Karayolları ekipleri, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Çalışmaları inceleyen Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son 1 haftadır yoğun yağış yaşadığını belirterek, 2 gündür sağanağın etkisini artırdığını kaydetti.

Çaylı, ilçede yer yer heyelanların meydana geldiğini, Filyos Çayı'nda debinin yükseldiğini belirterek, Belediye olarak bir koordinasyon merkezini oluşturduklarını bildirdi.

İş makineleri ve diğer ekipmanlarla sahada olduklarını vurgulayan Çaylı, "Şu anda çok büyük bir sıkıntımız olmamasına rağmen, önümüzdeki günlerin ne getireceğini tahmin edemiyoruz. İnşallah yağmur azalır, inşallah yağmur etkisini kaybeder. ve bu sıkıntıdan bölge olarak, Batı Karadeniz Bölgesi olarak kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title