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Karabük'te Sağanak Etkili Oldu

Karabük'te Sağanak Etkili Oldu

Güncel Haberler

Karabük'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde öğle saatlerinde rüzgarın ardından başlayan gök gürültülü sağanak, kısa süreli etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karabük Valiliği ve AFAD, merkez ve ilçelerde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Karabük'te aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ve Safranbolu ilçesinde öğle saatlerinde rüzgarın ardından başlayan gök gürültülü sağanak, kısa süreli etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karabük Valiliği ve AFAD, merkez ve ilçelerde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Valiliği Safranbolu Karabük AFAD Güncel Haberler

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