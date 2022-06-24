Karabük'te sağanak etkili oldu
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Karabük'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak öğleden sonra etkisini artırdı.
Caddelerde su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerledi.
Kentte şiddeti azalan yağış aralıklarla devam ediyor.
Karabük Valiliği, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
AA / Orhan Kuzu - Güncel