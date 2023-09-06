Karabük'te sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanağın ardından yağan dolu, yolları ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kapladı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanağın ardından yağan dolu, yolları ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kapladı.
İlçeye bağlı Ova köyünde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar, yeşil alanlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
Köyde sağanak ve dolu, vatandaşlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel