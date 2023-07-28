Karabük'te Rehabilitasyon Merkezinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Güncel Haberler
Karabük'te bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.
Karabük'te özel bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi Yılmaz Korkut Caddesi'ndeki 4 katlı rehabilitasyon merkezinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel