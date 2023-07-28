Karabük'te Rehabilitasyon Merkezinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Karabük'te bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.