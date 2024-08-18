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Karabük'te Refüje Çarpan Otomobilden İnen Çocuk, Başka Bir Araç Tarafından Çarparak Hayatını Kaybetti

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Karabük'te refüje çarpan otomobilden inen 9 yaşındaki çocuk, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı ve kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

KARABÜK'te refüje çarpan otomobilden panikle inip yola çıkan Talha Berk K. (9), başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan otomobildeki 1'i çocuk, 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan diğer araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Karabük-Ankara yolunun Hamzalar mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Zekai Yıldırım (58) idaresindeki 34 ZC 4619 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Nagihan K. ve Tolga Mert K. (7) hafif yaralandı. Bu sırada panikle otomobilden inip yola çıkan Talha Berk K.'ye ise plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen araç çarptı. Sürücü kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Talha Berk K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralanan Nagihan K. ve Tolga Mert K. de sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talha Berk K.'nin cenazesi inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, Talha Berk K.'ye çarpıp kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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