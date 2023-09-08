Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük- Safranbolu kara yolunda A.K. idaresindeki 34 ZS 2916 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Morallı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada otomobildeki G.K. (49) ve M.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.