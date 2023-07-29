Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te N.A. idaresindeki 78 AN 665 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan H.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.