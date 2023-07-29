Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karabük'te N.A. idaresindeki 78 AN 665 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan H.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
N.A. idaresindeki 78 AN 665 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.
Kazada otomobildeki H.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel