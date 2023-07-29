Üye Girişi
Haberler

Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Karabük'te N.A. idaresindeki 78 AN 665 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan H.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

N.A. idaresindeki 78 AN 665 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.

Kazada otomobildeki H.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.A. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title