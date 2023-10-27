Karabük'te protokol üyeleri yaşlılara ziyarette bulundu

Karabük'te protokol üyeleri, 100 yaş ve üzeri kişilere ziyarette bulundu.

Karabük'te protokol üyeleri, 100 yaş ve üzeri kişilere ziyarette bulundu.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 100 yaşındaki Şaziye Demiralp'i evinde ziyaret ederek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Yazıcı, misafirperverliğinden dolayı Demiralp ailesine teşekküre ederek, sağlıklı nice senelere ulaşmaları temenni etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci de 102 yaşındaki Osman Karabacak'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Karabacak, Cumhuriyet ile birlikte büyüdüklerini belirterek, yaşadıklarını anlattı.