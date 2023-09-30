Karabük'te polislerden anaokulu öğrencilerine ziyaret

Yenice Emniyet Amirliği personeli, "Meslekleri tanıyorum" faaliyeti kapsamında Kalaycılar Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziyarette çocuklara polislik mesleği tanıtıldı, polislerin görev ve sorumlulukları, faaliyetleri ve genel güvenlik konuları hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Karabük Emniyet Müdürlüğü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.