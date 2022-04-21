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Polis, motosikletleri ile tehlikeli yolculuk yapan sürücüleri arıyor

AA - Güncel
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Karabük'te polis, motosikletin önünü havaya kaldırarak hız yapan sürücülerin peşine düştü.

KASTAMONU (AA) - Karabük'te polis, motosikletin önünü havaya kaldırarak hız yapan sürücülerin peşine düştü.

Karabük-Kastamonu karayolunda bazı sürücüler, motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerledi.

Saate 299 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüleri, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anları kask kamerası ile kaydetti.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından yayınlanması üzerine motosiklet sürücülerinin tespiti için çalışma başlattı

AA / Güncel

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