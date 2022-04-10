Karabük'te Polis Haftası dolayısıyla fener alayı düzenlendi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan fener alayına ilgi yoğun oldu.

100. Yıl Mahallesi itfaiye noktasından başlayan alayda İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, emniyet mensupları, vatandaşlar ve öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle müzikler ve marşlar eşliğinde 1003 nolu caddeye kadar yürüdü.

İl Emniyet Müdürü Tuğ, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da başlattıkları etkinlikleri bugün polis-halk yürüyüşüyle sona erdirdiklerini söyledi.

Yürüyüşe gençlerin ilgisinin yoğun olduğunu belirten Tuğ, "Bizler halkımızın hizmetindeyiz. Bugüne kadar gelen teşkilatın bundan sonra da halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla son dakikaya kadar devam edecek. Huzur kenti olan Karabük'te inşallah çok daha iyi günleri birlikte yaşayacağız." dedi.