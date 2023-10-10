Karabük'te polis ekipleri dolandırıcılık olayını önledi

Karabük'te polis ekipleri, bir banka şubesinde şüpheli davranışlar sergileyen bir kişinin dolandırılmak üzere olduğunu tespit etti. Ardından, kişinin eşiyle iletişim kurarak ikinci bir dolandırıcılık girişimini önledi. Polis sayesinde karı koca dolandırılmaktan kurtarıldı.

Karabük'te polis ekiplerinin dikkati sonucunda karı koca dolandırılmaktan kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir banka şubesinde işlem yapan S.M'nin durumundan şüphelendi.

Davranışları şüphe uyandıran S.M'nin durumunu sorgulayan görevliler, S.M'nin altın bozdurarak dolandırıcıların hesabına yatırmak üzere olduğunu tespit etti.

Konuyu detaylandıran ekipler, S.M'nin Yenice ilçesindeki eşi D.M'nin telefonunun sürekli meşgul olmasından kuşkulanarak Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile irtibata geçti.

Görevlilerce D.M'nin de eşi gibi altın bozdurup dolandırıcıların hesabına yatırmak için banka şubesinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerin dikkati sayesinde çift dolandırılmaktan kurtarıldı.