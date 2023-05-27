Karabük'te PKK ve DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda Zaid A., Isni A. ve Muhammed H.H. yakalandı. Muhammed H.H. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, DEAŞ'ın yurt dışındaki mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen Zaid A. ve Isni A. ile PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgi, belge ve ifade bulunan Muhammed H.H. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed H.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.