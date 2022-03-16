Karabük'te piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler

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Karabük'te piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Gayza köyünde bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, A.M'yi (41) gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde 11 bin 150 lira sahte para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Safranbolu, Karabük, Güncel, Haberler

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