Karabük'te pazar yerinin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Güncel Haberler
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde pazar yerinin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde pazar yerinin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Yeni Mahallesi'nde bir kedinin kapalı pazar yeri çatısında mahsur kaldığını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, çatıya çıkarak kurtardıkları kediyi hayvan barınağı yetkililerine teslim etti.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel