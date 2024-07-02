Karabük'te 'pat pat' kazası: 1 ölü, 6 yaralı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yenice ilçesi Çeltik köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Onur (34) idaresindeki 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada İsmail Onur, Özcan Kayalı (35), Semra Yeşil (35), Yusuf Talha Kayalı (8), Emir Ali Yeşil (2), Elif Rana Kayalı (9) ve Hira Nur Kayalı (10) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar, Yenice Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Onur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan Kayalı'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.