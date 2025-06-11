Karabük'te Park Halindeki Tırlarda Yangın Çıktı

Karabük'te park halindeki 2 tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde park halindeki 78 AT 044 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 78 BA 492 plakalı tırın dorsesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorseler zarar gördü.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma yaptı.