Karabük'te park halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu

Karabük'te Demir ve Çelik Kavşağında park halinde bulunan demir yüklü tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tırda hasar meydana geldi.

Karabük'te yol kenarında park halindeki tırda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Demir ve Çelik Kavşağında park halinde bulunan 06 DJR 040 plakalı demir yüklü tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Tırda hasar meydana geldi.