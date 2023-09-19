Karabük'te Park Halindeki Otomobile Ateş Açıldı
Karabük'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucunda park halindeki bir otomobile iki kurşun isabet etti. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Karabük'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucundan kurşunlar park halindeki otomobile isabet etti.
Olay 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 03.00 sıralarında kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin açtığı ateş sonucunda iki kurşun Mert Pazarlıoğlu'na ait park halindeki 78 YA 125 plakalı otomobile isabet etti. Sabah aracının kurşunlandığını gören Pazarlıoğlu durumu polise bildirdi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARABÜK