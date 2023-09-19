Karabük'te Park Halindeki Otomobile Ateş Açıldı

Karabük'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucunda park halindeki bir otomobile iki kurşun isabet etti. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.