Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaş tarafından söndürüldü

Karabük'te Kayabaşı Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, bir vatandaş tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaş tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 78 BM 384 plakalı otomobilin arka kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durum fark eden vatandaş ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle yaparak alevlerin büyümesini engelledi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK