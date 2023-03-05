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Karabük'te park halindeki otomobil yandı

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Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Akçasu Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında Recep Topal'a ait park halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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