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Karabük'te park halindeki minibüs yandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te park halindeki minibüs yandı

Karabük'te park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Şirinevler Mahallesi Hasan Doğan Spor Tesisleri önünde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin tamamını kapladığı araçta küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Araçta soğutma çalışması yapıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Şirinevler, Karabük, Minibüs, Yangın, Güncel, Haberler

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