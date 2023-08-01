Karabük'te park halindeki hafif ticari araç kurşunlandı

Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.