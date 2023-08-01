Karabük'te park halindeki hafif ticari araç kurşunlandı
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Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Karabük'te park halindeki hafif ticari araç kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 37. Sokak'ta park halindeki 78 AVV 500 plakalı hafif ticari araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araçta inceleme yaptı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel