Karabük'te Park Halindeki Araç Kurşunlandı

Karabük'te park halindeki hafif ticari araç, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Karabük'te park halindeki hafif ticari araç, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 37 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Kenan D.'ye ait park halindeki hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kenan D.'nin oğlu işe gitmek için bindiği aracın kurşunlandığını fark edince durumu polise bildirdi. Araçta yapılan incelemede 8 kurşun izine rastlandı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kenan D., konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 05.00 sıralarında bir ses duyduk ama ne olduğunu anlayamadım. Balkona ve pencereye çıktık bir şey göremedik ve uyuduk. Oğlum saat 09.00'da işe gitmek için aracına bindi. İlk önce bir araç çarptı sandı. Sonra kurşunlandığını anlayınca polise haber verdik. Kapımızın önünde kurşunlandık." dedi. - KARABÜK