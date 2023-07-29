Karabük'te park halinde olan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Karabük'te meydana gelen kazada, park halinde olan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.