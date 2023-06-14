Karabük'te 'Paravan' operasyonu: 2 tutuklama

Karabük'te 'Paravan' kod adı ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tefecilik suçu çerçevesinde 11 kişiden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük'te "Paravan" kod adı ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 47 ilde 'Paravan' kod adlı operasyon yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki çalışmaları sonucu 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Y.K. ile D.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Tefecilik suçu çerçevesinde 11 kişiden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

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